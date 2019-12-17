شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل خلال تفقده ورش كوم أبوراضي: «المنظر ده مش عاجبني» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الثلاثاء، ورش كوم أبوراضي، ومنطقة الدفاع المدني التي يتم إنشاؤها.

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وقال الوزير، خلال تفقده ورش كوم أبوراضي في مكتب الاستحقاقات: «حرام أشوف كل الدوسيهات دي مش محفوظة داخل كمبيوترات»، ورد أحد العاملين على الوزير قائلا: «أصل المكتب خاص بالقضايا» وعقب الوزير: «انت عجوز زيي مش بتحب التكنولوجيا لكن اتفرضت علينا، وتحافظ على الأوراق والمنظر ده مش عاجبني وهازوركم الشهر القادم وأشوف الأوراق محفوظة داخل الكمبيوترات».

وتفقد الوزير منطقة الدفاع المدني التي يتم إنشاؤها، وقال: «أي حاجة تعوزها الحماية المدنية يتم تنفيذها فورا، وتشكيل لجنة من الوزارة لمراجعة أعمال الحماية المدنية وبيان مدى تنفيذ الأعمال المطلوبة من المقاولين ومراجعة عقودهم».

كما أكد وزير النقل الاهتمام بالمنظر الجمالي وتقليم الأشجار الموجودة.

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