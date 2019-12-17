شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تلقي الضوء على المشروعات المشاركة بمنتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك عدد من الشروعات من مختلف دول العالم في منتدى شباب العالم هذا العام، وألقت «المصري اليوم» الضوء على عدد منهم، حيث قال أحمد حسين، المدير التنفيذي المؤسس لموقع «أرزاق»، إن «فكرة الموقع جاءت بعدما وجدنا أن أغلب المواقع الإلكترونية تهتم بالعمال ذات الياقات البيضاء، لكن العمالة الفنية لا يهتم بها أحد، فقررنا تأسيس موقع إلكتروني مخصص لتوظيف العمالة الفنية والحرفية وتدريبهم».

وأوضح «حسين» أنهم شاركوا في المنتدى نظرا لتأثيرهم المهم في المجتمع المصري وقاموا بعرض تجربتهم.

من جهته، أشار أحمد الطحان، مسؤول التسويق بشركة «دورك»، إلى أن «فكرة المشروع تتمثل في رغبتنا في حل مشكلة الطوابير في مصر، وهذه مشكلة في كل مكان، فوضعنا حلولا لهذه المشكلات، سواء في المستشفيات أو العيادات أو البنوك وغيرها، فالمستخدم يدخل يحجز دوره من الأبلكيشن ونحدد له دوره وكم الوقت المتبقي عليه، وذلك بالتنسيق مع البنك أو العيادة أو غيرها».

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وأضاف: «ننسق معهم بحيث في المستشفيات مثلا يدخل الممرض على الأبلكيشن ويضع الأسماء، كل منهم بدوره، ويبدأ الطبيب في تحديد مواعيده بالضبط منعا لهدر الوقت على المواطنين».

فيما قال محمد أمين، ممثل عن شركة «vo9» وهي شركة إلكترونية إماراتية، إن vo9 هو موقع تستخدمه الشركات لمعرفة الثغرات الأمنية، «فنحن نخترقهم كأي هاكر ونحدد المشكلات الأمنية ونحاول أن نرصد الهاكر غير الأخلاقي حتى نفيد به الشركات».

وكشفت عالية مراد، ممثلة شركة «هاند إن هاند»، أنهم «يقومون بعمل أطراف صناعية لمن لديهم بتر من عند الأصابع، بحيث تأخذ شكل وطبيعة الحركة التي يحتاجها لنوفرها له، كما نقدم كل هذا بشكل غير هادف الربح».

بدورها، عبرت اليانس، من رواندا، عن سعادتها بالمشاركة في هذا المنتدى بمشروعها «افيشاتس» وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف المحمولة يسهل الوصول إلى الأطباء والتعامل معهم إلكترونيا، موضحة أن هذا التطبيق ساعد العديد من المرضي المتواجدون في مناطق بعيدة في الوصول إلى الأطباء.