شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. «التعليم العالي» تعلن حصاد 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت وزارة التعليم العالي خلال عام 2019 تطورًا ملحوظًا في كافة قطاعات التعليم العالي، حيث قطعت الوزارة شوطا كبيرا في مجال إتاحة خدمات التعليم العالي والتي تهدف إلى الارتقاء بالتعليم العالي وتطوير نظمه وبرامجه وآليات العمل فيه ليواكب متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وقالت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، إنه في مجال الإتاحة بالجامعات الحكومية فقد تمت زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة، بإضافة جامعة الأقصر، وزاد عدد كليات الجامعات الحكومية ليصل إلى 492 كلية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم، الثلاثاء، أن أهمية هذه المنشآت الجديدة تأتي في أنها تستوعب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب، مع التركيز في تخصصاتها الدراسية على المجالات التي تلبي احتياجات المجتمع.

كما تم افتتاح منشآت تعليمية وبحثية جديدة ببعض الجامعات الحكومية ومنها: الانتهاء من 32% من مشروع تطوير الاستقبال والطوارئ بمستشفى قصر العيني، وإنشاء 3 مراكز جامعية للتطوير المهني بجامعة الزقازيق، وافتتاح مستشفى الأطفال الجديد ومستشفى المسنين التابعة لجامعة عين شمس، وتجديدات العيادات التعليمية بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة ليصبح إجمالي وحدات الأسنان بالكلية 268 وحدة بعد التجديدات، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المشروعات بجامعة العريش ومنها مشروع الاستزراع السمكي، فضلا عن الانتهاء من إنشاء المقر الجديد لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالإسكندرية على مساحة 5 أفدنة.

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وفيما يتعلق بمنظومة التعليم الجامعي الخاص فقد زاد عدد الجامعات الخاصة ليصل إلى29 جامعة، حيث يجرى استكمال إنشاء ثلاث جامعات جديدة (ميريت، سفنكس، السلام) باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، فضلاً عن صدور القرار الجمهورى رقم 523 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الحياة بالقاهرة الجديدة، كما زاد عدد كليات الجامعات الخاصة إلى 168 كلية بواقع 32 كلية باستثمارات غير مباشرة قدرها 4.8 مليار جنيه.

كما تم وضع حجر الأساس للمقر الجديد للتعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى صدور قرار جمهورى رقم 454 لسنة 2019 بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى كليات جامعة النيل الأهلية.

وفي إطار إنشاء المعاهد التكنولوجية الجديدة فقد بدأت الدراسة في ستة معاهد وهي: المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج، والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة، ومعهد راية العالي للإدارة والتجارة بدمياط، والمعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس، والمعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا، والمعهد العالي التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

وفيما يتعلق بتطوير التعليم الطبي والمستشفيات الجامعية فقد زاد عدد المستشفيات الجامعية ليصل إلى ١١٣ مستشفى تضم نحو 32 ألف سرير، تُقدم خدماتها للمواطنين في مختلف المحافظات، كما تم التوسع في إنشاء كليات طب بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية بما لا يخل بمعايير الالتحاق أو التدريب الطبي ومنها: بدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعتي الأقصر والزقازيق بفاقوس، وبدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعتي النهضة والجامعة الحديثة، والموافقة على إضافة كلية الطب البشري بجامعة العريش.

كما قرر المجلس الأعلى للجامعات في شهر يونيو 2019 قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لمضاعفة شهادات الدراسات العليا في مجال الطب على مدار السنوات الثلاثة القادمة.

وفي إطار النهوض بالقطاع الصيدلي فقد بدء تطبيق النظام الجديد للدراسة بكليات الصيدلة مع بداية العام الجامعى 2019/2020 لمواكبة التغيرات العالمية في مجال التعليم الصيدلي، ومراعاة لنصوص الاتحاد الفيدرالى الدولي (FIP) ومنظمة الصحة العالمية واليونيسكو للعلوم، والتي تنص على ضرورة إكساب الصيدلي المهارات اللازمة من خلال نظام محكم للتدريب في مؤسسات العمل المختلفة، وفتح تخصصات علمية تحتاجها سوق العمل.