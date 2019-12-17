شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تبحث تعزيز التعاون مع مسؤولي شركة «إف. تي. آي» الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الثلاثاء، مع منظم الرحلات «اف. تي .اي»، على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة، والذي يقام تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لمناقشه أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة وخطط الشركة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقالت المشاط إن مسؤولو الشركة أشاروا إلى خطتهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر بداية من العام المقبل، وإنهم بدأو لأول مرة في تسيير رحلات «شارتر» من فرنسا، بالإضافة إلى أن لديهم ٣ رحلات ثابتة إلى مدينة شرم الشيخ من مقاصد مختلفة حول العالم.

وأشارت إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى لعام 2018-2020، والذي بدأ العمل به من 1 نوفمبر 2018 وحتى إبريل 2020. فيما أكد مسؤولو الشركة على أهمية برامج التحفيز، وعلى رغبتهم في استمرار التعاون مع الوزارة من خلال برامج التحفيز خلال الفترة المقبلة.

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كما تطرق اللقاء للحديث عن الحملات الترويجية المشتركة Co- Marketing؛ حيث قالت «المشاط» إن الوزارة قامت بوضع ضوابط ومعايير جديدة للحملات الترويجية المشتركة لتكون أكثر تأثيرا وفعالية في الترويج لمصر وتتماشى مع محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، ومنه أن يكون التسويق الإلكتروني ممثل بشكل أكبر من وسائل الترويج التقليدية، لافتة إلى أهمية تضمين هذه الحملات للعناصر الرئيسية للحملة الترويجية الجديدة لمصر، وهي People to People، والترويج لكل مدينة سياحية على حدة Branding by Destination، والترويج لافتتاح المتحف المصريGEM 2020.

ولفتت الوزيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي شهدتها معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا لعام 2019 وفقا للتقرير الذي صدر عن منتدى الاقتصاد العالمى في سبتمبر الماضى، حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا وفقا لهذا المؤشر وتقدمت تسعة مراكز حيث احتل قطاع السياحة المصري المركز الـ65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ74، فضلا عن تقدم مصر في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي من المركز الـ60 إلى المركز الـ5 وفقا لهذا التقرير.

كما لفتت إلى تقرير ميزان المدفوعات الذي أصدره البنك المركزي والذي أشار إلى أن إيرادات السياحة سجلت زيادة 28% لتصل إلى ١٢.٦ مليار دولار في العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩، وهي اعلي زيادة في تاريخ القطاع.

ومن جانبهم، أكد مسؤولو FTI أهمية المقصد المصري بالنسبة للشركة، وعن اهتمامهم بزيادة استثمارات الشركة في مصر خاصة في مجال الفنادق، وأشاروا إلى امتلاكهم لفندق في مدينة شرم الشيخ، وأنه جاري العمل على إنشاء ٣ فنادق أخرى بها، معربين عن رغبتهم في استمرار التعاون مع الوزارة فيما يخص الحملات الترويجية المشتركة.