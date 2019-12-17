شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار شاب بشبرا الخيمة.. شنق نفسه في حجرة نومه (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تخلص شاب، عمره 35 عامًا، من حياته في شبرا الخيمة، وقام بشنق نفسه في حجرة نومه لمروره بأزمة نفسية، وتم نقل المتوفى إلى مستشفى ناصر العام.

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وانتقل زياد الباسل، وكيل أول نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، لمكان البلاغ وقرر التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى ناصر، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث وسؤال أهلية المتوفى والتصريح بالدفنه عقب ذلك.

تلقى النقيب محمد حسام، معاون مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة «م ف ع»، 35 سنة، مشنوقًا في غرفة نومه في منزله بدائرة قسم ثاني شبرا.

تم إخطار اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية، فغافل أسرته، وقام بتعليق حبل في جنش حديد بغرفة نومه، وشنق نفسه، ولقى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة.