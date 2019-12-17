شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزارة الزراعة تصمم آلة لزراعة القمح بمصاطب وابتكار أخرى لرجيع الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد الخولى مدير معهد الهندسة الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه تم تصميم آلة لزراعة محصول القمح على مصاطب تم تصنيعها بالتعاون مع الإنتاج الحربى ، كما تم تشغيلها بالعديد من المواقع والحقول الإرشادية خلال الموسم 2019 حيث تتميز بترشيد مياه الرى وتقليل كميه التقاوى والأسمدة المستخدمة إلى النصف وزياده المحصول ، بالإضافة الى تنفيذ مشاريع خاصة بنظم الرى الحديث وترشيد مياه الرى بمحافظتى المنيا والفيوم . وتنفيذ مشروع التنمية المستدامة للميكنة الزراعية بمحافظتى المنيا والفيوم بالتعاون مع الجانب الإيطالى .

وأضاف مدير معهد الهندسة الزراعية، خلال التقرير الذى تم عرضه على الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، أن المعهد حصل على براءة اختراع لآلة التثبيت الحرارى لرجيع الأرز برقم 1754/2019 والتى تعتبر من أهم الابتكارات التى تعمل على الاستفادة من المنتجات الثانوية لبعض عمليات التصنيع الزراعى كما أن المعهد قد تقدم للحصول على براءات أختراع لنماذج أخرى تشمل مقطوره نقل الحبوب ووحدات لتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج منتجات حيوية صديقة للبيئة .

وتابع " الخولى "، أن المعهد نجح فى حصول العديد من باحثيه بالأقسام المختلفه على مشاريع بحثية وتطبيقيه مموله من الجهات المحلية والدوليه تهدف الى التغلب على مشاكل حقيقه بالقطاع الزراعى حيث حصل المعهد على عدد (8) مشاريع تطبيقيه مموله من أكاديمية البحث العلمى ، صندوق العلوم والتكنولوجيا ، الإتحاد الأوروبى ، الإيكاردا ، موضحا إنه تم الإنتهاء من بعض تلك المشاريع بينما حصل المعهد خلال العام 2019 على 3 مشاريع مموله من أكاديمية البحث العلمى.

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وأكد أن هذه المشاريع تشمل النهوض بزراعه وحصاد وتسويق النباتات الطبية والعطرية ، تدوير المخلفات الزراعية لمنتجات صناعية متنوعـه بالإضافة إلى التسميد ، والتصنيع المحلى لوحدات الرى المحورى ( بيفوت) والتى تمثل خطوه بناءه وهامه فى مجالات التصنيع المحلى للمستلزمات الزراعيه تؤدى الى التوسع فى نظم الرى الحديث والمشاريع العملاقة مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان.