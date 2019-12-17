شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: الأتوبيس الكهربائى تصنيع محلى بنسبة 76% والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف وزير التنمية المحلية خلال مشاركته فى احتفالية محافظة القاهرة اليوم بتشغيل الأتوبيس الجديد، أن نسبة التصنيع المحلى للاتوبيس الكهرباء 76% ويحمل شعار بكل فخر صنع مصر.
واوضح الوزير أن الأتوبيس يتسع لـ 36 راكبا، بالإضافة إلى الوقوف به، وبه أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة يهبط لهم للصعود بالكراسى المتحركة، ويوفر ثلث استهلاك الاتوبيس الذى يعمل بالسولار، وصديق للبيئة ويحد من التلوث وانتشار الأمراض.
وأشار وزير التنمية المحلية أن نسبة التلوث التى تسببها عوادم السيارات 30% وخلال سنتين سيتم تحويل كل الاتوبيسات لغاز وكهرباء وهناك شركات منافسة بدأت تتقدم لنا واحنا بنختار الأفضل منها، وفى اختبار للاتوبيس وفى فرق كبير جدا بينه وبين الاتوبيس السولار.
يذكر أن هيئة النقل العام بالقاهرة تسلمت أول دفعة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى، منذ عام، وعددها 10 أتوبيسات من إجمالى 121 أتوبيسا تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام.
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