نقل عام القاهرة: شحن الأتوبيس الكهربائى ساعتين يكفى لسيره مسافة 200 كيلو متر

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وأضاف رئيس الهيئة، أن الأتوبيس الذى يعمل بالغاز الطبيعى تبلغ تكلفته 3 ملايين و650 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الأتوبيسات الجديدة التي ستدخل الخدمة ستخصص لخدمة خطين بمعدل 10 أتوبيسات لكل خط، الخط الأول (1121) والذي يبدأ مساره من عبد المنعم رياض مروراً بميدان رمسيس والعباسية حتى ميدان الحجاز بمصر الجديدة.
وتابع رئيس الهيئة خلال مشاركته فى احتفالية محافظة القاهرة بتشغيل الأتوبيس الذى يعمل بالكهرباء وتسلمها 20 أتوبيسا جديدا يعمل بالغاز، أما الخط الثانى (1160) فسيربط بين محافظات القاهرة الكبرى بداية من شبرا الخيمة مروراً بمعهد ناصر والكيت كات وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة حتى ميدان الجيزة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعى الموجودة بجراجات الهيئة وعددها 5 محطات بالمطرية والبساتين والحى العاشر والقطامية وشارع بورسعيد وجارى التوسع فى عمل محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.
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