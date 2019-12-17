شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: سعدت بالمشاركة فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن سعادته بمشاركته فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم. وكتب الرئيس علي حسابه الرسمى باسم رئاسة الجمهورية علي "فيس بوك":"سعدت اليوم بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، ولقد امتزجت سعادتي بالأمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس، المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام". Advertisements



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