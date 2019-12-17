العيون الساهرة تنقذ 7 عالقين بمنزل منهار بالقاهرة بينهم 5 أطفال.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عملاً بالأية القرآنية الكريمة "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، نجحت العيون الساهرة في إنقاذ 7 أشخاص محتجزين بأحد العقارات بالقاهرة - من بينهم خمسة أطفال، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني. وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ب سقوط سلم عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ووجود محتجزين. Advertisements وعلى الفور إنتقلت القوات، وتبين أن العقار مكون من أرضى وطابقين وسقوط السلم من الطابق لأول للثانى وسقوط جزئى للسلم من الأرضى للأول، كما تبين وجود " 7 محتجزين من بينهم خمسة أطفال"، فقامت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة بإنزال المحتجزين بحالة جيدة، وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم، وتوجهوا بالشكر لقوات الشرطة القائمين على عملية الإنقاذ، تقديراً لسرعة إستجابتهم لنداء الإستغاثة.

عقار منهار



لحظة إنقاذ المواطنين



لحظة إنقاذ طفل



مشهد من إنهيار العقار

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