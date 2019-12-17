شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "تنشيط السياحة" تروج الآثار القبطية فى القاهرة ووادى النطرون وكاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى للأثار القبطية التى تزخر بها أرض مصر شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، حيث تعد أرض المحروسة مهد للحضارات، من خلال فيديو ترويجى لأهم المناطق فى العاصمة وخارجها.

وقالت الهيئة من خلال صفحتها بموقع فيسبوك : "تجول في مصر و اشعر بالروحانيات الموجودة في كل ركن في البلد"، فى حين إظهار الفيديو لقطات من أهم المزارات القبطية فى مصر منها أديرة وادى النطرون والقاهرة القبطية وسانت كاترين، ومنطقة البجوات فى الوادى الجديد.

وتعتبر منطقة وادي النطرون إحدى أهم المناطق المقدسة الأثرية في مصر بل في العالم، حيث تحتوي على 4 من أشهر الأديرة الأرثوذكسية التي يتوافد عليها يوما مئات من الأقباط لزيارتها، وقد خرج من أديرة وادي النطرون العديد من من تولوا الكرسي البابوي ورعاية الكنيسة الأرثوذكسية ومنهم: البابا كيرلس السادس، والبابا شنودة الثالث، والبابا تواضروس الثاني.

Advertisements

أما البجوات فهى تقع بالقرب من محافظة الوادي الجديد وهي مجموعة من المقابر الأثرية تقع في مدينة الخارجة، وهى جبانة مسيحية يرجع تاريخها من القرن الثاني الميلادي إلى القرن السابع الميلادي، وتقع خلف معبد هيبس.

وسانت كاترين التى يقع بها أقدم دير للعبادة، والقاهرة القبطية التى تقع فى حى مصر القديمة وتضم المتحف القبطى، والكنيسة المعلقة، وكنيسة القديس مينا بجوار حصن بابليون، وكنيسة القديس شنودة، وكنيسة العذراء مريم.