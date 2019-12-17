شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نوعية المقاعد المطلوب شغلها فى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الجمعة المقبلة 20 ديسمبر حدثا هاما للوسط القضائى، وهو الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادى القضاة.

وهناك 17 مقعدا تجرى عليها الانتخابات ، هى: مقعد الرئيس ، ومقعد عن المتقاعدين ، و 5 مقاعد للمستشارين، و 5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و 5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

ويخوض الانتخابات 74 مرشحا ، موزعين كالتالى:

Advertisements

5 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 مرشحا على مقاعد النيابة، 23 مرشحاعلى مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 مرشحا على مقاعد المستشارين

وهناك 4 قوائم رئيسية تخوض الانتخابات هى:

قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته، وقائمة "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى، وقائمة "خادمى القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى، وقائمة "الوسط " برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادى.

فيما يخوض المستشار شادى شلبى رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادى، دون وجود قائمة انتخابية.