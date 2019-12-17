شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: طريق خرسانى من أسوان إلى القاهرة لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اليوم الثلاثاء، وزير النقل المهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس وقيادات هيئة الطرق والكبارى جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق "القاهرة – أسوان" الصحراوى الغربى وهى المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم حيث يدخل الطريق ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، فى بداية جولات لمتابعة عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى صعيد مصر.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الجولة بدأت بمتابعة أعمال تنفيذ كوبرى تقاطع طريق الفيوم مع طريق اسيوط الصحراوى الغربى والذى وصلت نسبة تنفيذه 92%، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الكوبرى والاهتمام بالعلامات واللوحات الإرشادية بعدها توجه لتفقد اعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم للطريق وقطاعات المشروع المختلفة، والتقى بالعاملين والمهندسين وأكد على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ الأعمال.

وأكد الوزير أن المشروع يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه 3 بعرض رصف 12 متر وانشاء طريق للشاحانات أسفلتى لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متر وخرسانى لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر، مشددا على ان يتم استكمال الرصف الخرسانى من المنيا الى اسوان ليصبح هناك طريق للشاحنات خرسانى بالاتجاه من اسوان إلى القاهرة لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، موضحا أن الأنفاق المخصصة للتقاطاعات مع الوصلات العرضية التى تصل للطريق الزراعى وتستخدم ايضا للدوران للخلف تضم 4 حارات (2 حارة بكل اتجاه)، لتيسير مرور الشاحنات ومنع وتقليل نسبة الحوادث لافتا الى أن المشروع يشمل انشاء عدد 21 عمل صناعى (5 كبارى +16نفق ).

وأكد وزير النقل أن الطريق سيكون حرا مثل طرق "القاهرة – الإسكندرية"، و"القاهرة – السويس"، و"شبرا – بنها" الجديد، والدائرى الإقليمي، ويساهم فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ووجه بحرى مضيفا ان هذا الطريق سيكون جزءا من محور القاهرة /كيب تاون

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وتوجه الوزير لورش كوم أبوراضى ببنى سويف المتخصصة فى إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع العربات الدرجة الاولى والثانية لمكيفة والعربات المميزة والمطورة حيث كان فى استقباله الدكتور/ محمد هانى محافظ بنى سويف ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية حيث تابع الوزير اعمال التطوير الشامل للبنية التحتية بالورشة(أنظمة الحريق والمياه والصرف ...) والتى تنفذها النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل حيث أكد الوزير على ان قطار تطوير الورش انطلق بقوة مشيرا الى انه بالتوازى مع تطوير البنية التحتية للورش سيتم امدادها بأفضل الأجهزة والمعدات الحديثة وقطع الغيار الاصلية مع وجود خبراء اجانب من الشركات المصنعة فى بعض الورش لنقل الخبرات للعمالة المصرية والاشراف على اعمال اعادة التأهيل والصيانة مثل ورشة التبين المتخصصة فى اصلاح جرارات GE

كما تابع وزير النقل، تقدم أعمال التطوير الشامل لعدد 90 عربة إسبانى درجة أولى وثانية مكيفة وكذلك أعمال عمرات بواجى العربات والعمرات الخفيفة والعمومية والتجديد الشامل للعربات المميزة و تفقد أقسام الورش المختلفة ووجه الوزير بأن يتم المراجعة والتفتيش على عمليات التطوير والتحسين للعربات بما يضمن عدم خروج أى عربة من الورش، قبل أن تتم المراجعة الكاملة لضمان جودة الانتاج، ومراجعه مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة أى ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش.