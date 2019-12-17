شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعقد اجتماعا لتقييم ما تم إنجازه فى مشروع EU Water Stars الممول من الاتحاد الأوربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور رجب عبد العظيم، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، اجتماع اللجنة التوجيهية الثالثة لمشروع EU Water Stars، وتقدم أنشطة المشروع فى الفترة السابقة وخطة المشروع للمرحلة القادمة وعرض البرنامج الوطنى لتنمية القدرات والتدريب على إجراءات الضبطية القضائية، بحضور الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، ومدير برنامج المياه بالاتحاد الأوروبى.

وأشار عبد العظيم إلى ضرورة التركيز على البرامج التدريبية التى تدعم القيادات الشابة والمتوسطة، خاصة فى مجال إجراءات الضبطية القضائية والحجز الإدارى وتحديث منظومة إدارة الموارد المائية.

يشار إلى أنه قد صدر قرار وزارة العدل رقم 5424 لسنة 2013 بمنح المهندسين بأجهزة وزارة الموارد المائية والرى صفة مأموري الضبط القضائى – كل فى دائرة اختصاصه – فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 فى مجال الرى والصرف.

وقال عبد العظيم، إنه يتم حالياً تنفيذ حملة قومية لترشيد استهلاكات المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها بهدف توعية فئات المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث والتعديات وإلقاء المخلفات والقمامة وتعظيم الاستفادة منها وذلك فى إطار الخطة القومية للموارد المائية التى تنفذها الوزارة واستراتيجيتها الرامية إلى الترشيد وحسن الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

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أضاف عبد العظيم أن الحملة تهدف أيضاً إلى نشر الوعى المائى فيما يخص تحسين نوعية المياه من خلال استخدام تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي منخفضة التكاليف بالقرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات وتشديد العقوبة على المصانع التى تصرف على المجارى المائية.

وأوضح ان الوزارة لديها قناعه كبيرة بالدور الفعال لمشاركة المواطنين أنفسهم في الحفاظ على قطرة الماء، ودورهم فى نشر ثقافة التوعية المائية وترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الإهدار، ونشر ثقافة التحول من الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية ومواجهة السلوكيات الخاطئة لدى البعض فى التعامل بشكل سيئ تجاه المياه والتعدى عليها بالتلويث ومجابهة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية.

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، أن الحملة تشمل أيضاً تنفيذ دورات تدريبية لمهندسي الوزارة العاملين بهندسات الرى علي نظام المحاسبة المائية المعنية برصد ومتابعة لاستهلاكات المياه في كافة المجالات، وذلك بغرض تحسين إدارة الموارد المائية، من خلال معرفة الاحتياجات المائية للنبات والتى تحدد كمية البخر" نتح النباتات" بالزراعة المروية عن طريق أستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية، لتحسين كفاءة استخدام المياه.

أضافت سيد، أن الدورات التدريبية تدخل ضمن أنشطة مشروع لتطوير، وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، مع الاتحاد الأوربي "ووتر ستار" فى إطار التعاون المستمر معه، لدعم الاصلاح ورفع القدرات الفنيه لقطاع المياه، ونشر خطط موارد المياه في المحافظات من خلال بناء القدرات الفنية على المستويين المركزى والمحلى، وبما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه، وكذلك اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة ووضع وتنفيذ برامج لتنمية القدرات واعداد وتنفيذ وتحليل مالى متكامل لمساعدة اجهزة الوزاره فى تحسين ادائها.