شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مشروع تحسين الصورة البصرية والذهنية لشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير مدينة شرم الشيخ، وتحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة، حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، واستشاري محافظة جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين.

يأتي الاجتماع على هامش مشاركة «مدبولي» في منتدى الشباب العالمى 2019 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن هناك تكليفا بسرعة البدء في تطوير خليج نعمة، وكذا تكليف من الرئيس السيسي، بسرعة العمل على إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء.

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وخلال الإجتماع، عرض الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس واستشاري محافظة جنوب سيناء، مشروع تطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة شرم الشيخ، والذي يهدف إلى العمل على جعل المدينة من أفضل 50 وجهة سياحية عالمية في العالم، وتنوع القاعدة الاقتصادية السياحية للمدينة، لتشمل سياحة شاطئية ومهرجانات ومؤتمرات، وتعزيز الصورة البصرية والذهنية للمدينة كوجهة سياحية عالمية.

ولفت «عاشور» إلى أن المنهجية العامة للعمل تستند على مقومات مدينة شرم الشيخ التي تميزها عن غيرها من أهمية مكانية وعالمية وموقع متفرد، مؤكداً أن رؤية المشروع تتمثل في جعل مدينة شرم الشيخ مقصدا سياحيا بيئيا عالميا ومركزا دوليا للمؤتمرات والمعارض والمهرجانات، وذلك من خلال عدد من الركائز في مقدمتها تصميم محاور خضراء كمتنفس لسكان المدينة والزائرين واستغلال المناطق المهدرة كساحات ومناطق مفتوحة، وإقتراح الانشطة المختلفة في الساحات الرئيسية والفرعية، فضلاً عن استخدام عناصر ملائمة لطبيعة الموقع ومن مواد محلية، وتوفير بيئة آمنة لكافة المستخدمين من خلال الفصل الحركي بين كافة الأنشطة المختلفة، إلى جانب مراعاة التدرج الهرمي الوظيفي لشبكة المشاة على مستوى المدينة وربطها بشبكة لمسارات الدراجات ومسارات التريض، واستخدام شبكة الري الحديثة والتحكم بها عن بعد، وتوفير بيئة نظيفة من خلال اقتراح طرق لجمع القمامة والمخلفات.

وتطرق العرض إلى الوضع الراهن لمدينة شرم الشيخ والمشروعات المقترحة وذلك استناداً إلى تجارب ناجحة مماثلة ومن بينها تطوير كورنيش خليج نعمة، وكذا تطوير طريق الملك عبدلله، إلى جانب ما سبق فقد تم تسليط الضوء على المسطحات الاستثمارية التي ستكون متاحة بالتطوير المقترح.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالمخطط المقترح، وطالب بالتواصل مع المستثمرين والمطورين المتخصصين في تنفيذ المشروعات التي تضمنها المخطط، وسرعة اتخاذ إجراءات التنفيذ.