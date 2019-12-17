شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي يزور «قومي حقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، وقدم السفير محمود كارم والمستشار منصف سليمان، عضوا المجلس، عرضا وافيا لدور ومهام المجلس وبرامجه في تعزيز مسيرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد المجلس في بيان، الثلاثاء، أن اللقاء ناقش أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأن الوفد الأمريكي اطلع على جهود مصر في تعزيز حقوق الإنسان في ظل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، فضلا عن جهودها لرفع مستوي المعيشة والخدمات والصحة والتعليم من منطلق أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ.