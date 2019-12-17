شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يوقف التعامل مع الموافقات القديمة لإنشاء المراكب السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، الثلاثاء، إيقاف التعامل على الموافقات القديمة الصادرة عن محافظة البحر الأحمر بإنشاء مراكب سياحية قبل عام 2016، وحمل القرار رقم 721 لسنة 2019.

وجاء في القرار أنه «يتقدم أصحاب تلك الموافقات للجنة الإحلال والتجديد بالمحافظة بأوراق إنشائهم لمركب خلال شهر من تاريخ الخطاب المرسل بعلم الوصول والمرفق به القرار، لدراسة وفحص تلك الموافقات وتدقيق بياناتها بالتنسيق مع هيئة السلامة والملاحة البحرية وتحديد المدة المناسبة لإنهاء بناء تلك اللنشات أو اتخاذ ما يلزم».

وأشار إلى أنه «لا يعتد بالموافقات القديمة التي لم يتقدم أصحابها للمحافظة بما يفيد الشروع في التنفيذ أو إثبات وجودها لدى اللجنة خلال شهر من تاريخ الخطاب المرسل بعلم الوصول وستعتبر لاغية، لذا يجب أن يتقدم أصحاب الموافقات بمبررات وأسباب التأخير الفعلى في الإنشاء حتى تاريخه وفى هذه الحالة يقر صاحب الموافقة ويوقع على تعهد أمام اللجنة للتنفيذ خلال مدة معينة يتم تحديدها من قبل اللجنة، وستقوم إدارة السياحة بالديوان العام بإخطار ذوى الشأن بخطاب علم الوصول».