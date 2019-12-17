شكرا لقرائتكم خبر عن «فرصة» يعقد أولى لقاءاته التعريفية بالفيوم: نستهدف 108 آلاف مستفيد من «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد برنامج «فرصة»، إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة، غدًا الأربعاء، أولى لقاءاته التعريفية، وذلك بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وحضور الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وإيمان زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وأحمد غفران، منسق العمليات بالبرنامج، وعدد واسع من شركاء التنمية من القطاع الحكومي والأهلي العامل في مجال التمكين الاقتصادي والقطاع الخاص.

أكد الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هذا اللقاء والذي سيعقد بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الفيوم، هو الأول ضمن سلسلة لقاءات من المقرر أن تمتد حتى منتصف فبراير المقبل، لتعمل على تغطية 8 محافظات مستهدفة بالصعيد والوجه القبلي، وهي محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، حيث سيتم عقد لقاءات تعريفية بالبرنامج على مستوى القيادات كمرحلة أولى للتعريف بالبرنامج والفئات المستهدفة وآليات العمل به وتحقيق التعاون مع الأجهزة المختلفة نحو إيجاد منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودة الدخل تتيح دمج أكبر عدد منهم في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، مشيرًا إلى استهداف برنامج فرصة لما يزيد عن 108 ألف مستفيد من تكافل وكرامة على مستوى محافظة الفيوم في سن العمل يتراوح أعمارهم بين 21 إلى 35 سنة.

جدير بالذكر، برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ويستهدف القادرين على العمل منهم بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي، حيث يعمل من خلال عدة محاور، منها، توفير ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل وأدوات إنتاج بالمحافظات الثمان المستهدفة، ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص التمكين لهم والتدريب على ثقافة العمل والإنتاج.