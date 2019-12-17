شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: «صائم الدهر» دمر أنف أبوالهول.. وتوت عنخ آمون عانى من «الفلات فوت» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري، عن الأسباب الحقيقية لوفاة توت عنخ أمون، والأسباب الحقيقة وراء تدمير أنف «أبوالهول».

في البداية، قال حواس خلال لقائه، مع لميس الحديدي ببرنامج «القاهرة الآن»، على قناة «الحدث»، قائلًا: «قمنا بعمل أشعة مقطعية لتوت عنخ آمون ووجدنا أنه كان يعاني من فلات فوت بالقدم، وكان مريضًا بالملاريا».

وأكمل العالم الأثري حديثه، قائلاً: «تأكدنا بنسبة 100% أنه لم يقتل، ووفقًا لمن كان يرى أنه قتل بسبب فتحة موجودة في مؤخرة رأسه وقيل إنها إصابة ببلطة».

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وأضاف أن هناك اتجاه لعمل دراسة مفصلة هذا العام عن المومياوات الملكية ومن خلال «DNA» سيبحثون عن مومياء الملكة نفرتيتي وابنتها.

وعن أنف أبوالهول، نفى حواس ان يكون لنابليون يداً في تدمير أنف أبوالهول وقت الحملة الفرنسية، كما يشاع في الكثير حول العالم، مؤكداً أن ما يقال هو مغالطة تاريخية كبيرة لأن نابليون جاء ودخل للهرم زائراً، لافتًا إلى أن الحملة الفرنسية لها دور كبير في كشف آثار عديدة في مصر.

وعن الأنف، قال: «أعتقد أنه وفقا للمقريزي في القرن التاسع الميلادي أن المسؤول عن تدمير أنف أبوالهول هو شخص صوفي يدعى صائم الدهر الذي رأى الناس تنظر كثيراً لوجه أبوالهول بنوع من التقديس فلم يعجبه الأمر فأحضر آلة وكسر أنفه وقيل وقتها أن هناك لعنة، ويبدو أن هذه القصة هي الأقرب للواقع».