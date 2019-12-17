شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «البيطريين»: الانتخابات تجري في مارس.. وأحيانًا في أبريل لظروف طارئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة البيطريين، إن اللائحة نصت على أن تجرى انتخابات التجديد النصفي في مارس من كل عام، مشيرًا إلى إجرائها في بعض الأوقات في أبريل لوجود ظروف طارئة سواء بالنقابة أو غيرها، مضيفا أنه ينوي الترشح على مقعد عضوية النقابة العامة فوق السن.

وتبدأ نقابة الأطباء البيطريين تلقي أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات التجديد النصفي، 22 ديسمبر، ولمدة 10 أيام، على أن تغلق أبواب الترشح 31 ديسمبر، بناء على قرار مجلس النقابة بفتح باب الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي للنقابة ومجالس النقابات الفرعية، ومن المقرر أن تجري الانتخابات، أبريل المقبل.

وتجرى الانتخابات على مقعد نقيب عام الأطباء البيطريين و3 مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة فوق السن و3 مقاعد عضوية تحت السن ومقعد لعضوية منطقة القاهرة والجيزة على ألا يكون من محافظة الجيزة، ومقعد العضوية منطقة وسط الدلتا على ألا يكون من محافظة القليوبية، ومقعد لعضوية منطقة غرب الدلتا على ألا يكون من محافظة البحيرة، ومقعد لعضوية منطقة شرق الدلتا على ألا يكون من محافظة الشرقية، على أن يكون المرشحين للمناطق جميعا تحت السن.

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ويتنافس المرشحون على مقاعد مناطق الوجه القبلي بمقعد عن منطقة شمال الوجه القبلي فوق السن على ألا يكون من محافظة بني سويف، ومقعد لعضوية منطقة جنوب الوجه القبلي من مضى تحت السن على إلا يكون من محافظة أسيوط، ومجالس النقابات الفرعية لجميع المحافظات عدا القاهرة والجيزة وقنا على مقاعد النقيب الفرعي وعضوين فوق السن وعضوين تحت السن.

وأعلنت النقابة العامة، مطلع ديسمبر الجاري، قواعد الترشح والتي تضمنت: «تسليم طلبات الترشح بصورة شخصية باليد في مقر النقابة مقابل إيصال معتمد، أو إرسالها بخطاب موصى عليه على مقر النقابة، بالقاهرة بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح طبقا، النص المادة 35 من اللائحة الداخلية للنقابة رقم 111 لسنة 1970».

وتجرى المنافسة على مقاعد المنتهية فترة ولايتهم وهم: الدكتور خالد العامري، النقيب، والدكتور محمد شفيق، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد الغندور، مقرر اللجنة الاجتماعية، والدكتور على سعد، مقرر لجان النقابات الفرعية، والإنتاج الحيواني، والدواب، والدكتورة نبيلة البطراوي، رئيس المركز العلمي، ومقرر اللجنة العلمية، ولجنة التحاليل الطبية، والدكتور يوسف العبد، مقرر لجنتي الأدوية والشركات، والثروة السمكية.

وتنتهي فترة الدكتورة شرين زكي، مقررة لجنتي سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية والقوافل البيطرية، والدكتور حمدي شاكر، مدير صندوق التكافل الاجتماعي، والدكتورة عبير موافى، مقررة لجنة الأمصال واللقاحات، والدكتور محمد أشرف، مقرر لجنة الشباب، والدكتور مصطفي فايز، مدير المركز العلمي، والدكتور محمد دهمش، أمين صندوق التكافل الاجتماعي، ومقرر لجنة الإسكان، والدكتور محمد نبيل، مقرر لجنة تكنولوجيا المعلومات.