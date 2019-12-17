شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» خلال استلام «الأتوبيسات صديقة البيئة»: خطة الدولة الحد من التلوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الثلاثاء، استلام الدفعة الثانية من الأتوبيسات صديقة البيئة والتى تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 20 أتوبيساً من إجمالي 121 أتوبيساً تعاقدت عليها هيئة النقل العام، وبذلك يصبح عدد الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي 30 أتوبيساً جديداً، في إطار سياسة الدولة لتحويل وسائل النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعى.

واستقل وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أحد أتوبيسات هيئة النقل العام التي تعمل بالطاقة الكهربائية في جولة بشوارع القاهرة لتجربة الأتوبيس الجديد الذي تعمل هيئة النقل العام على إدخاله للعمل ضمن خطة تطوير الهيئة والحفاظ على البيئة من التلوث، بحضور اللواء على رزق، رئيس هيئة النقل العام والمهندس ممدوح قطور، رئيس الشركة المصنعة للأتوبيسات الجديدة وقيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة.

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وقال شعراوى إن الدفعة الجديدة تأتى في إطار خطة الحكومة ومحافظة القاهرة لدعم منظومة النقل وتحديث أسطول الهيئة لتوفير خدمات أفضل للمواطنين وتخفيف الضغط المروري والقضاء على الزحام وتشجيع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة واستخدام وسائل النقل العام، بما يحقق بيئة صحية نظيفة، مشيرًا إلى أن الأتوبيسات صديقة البيئة تأتى تماشياً مع خطة الدولة في ترشيد استخدام الوقود والحفاظ على البيئة.

ووجه بعدم زيادة سعر تذكرة الأتوبيسات الجديدة وعمل دورات تدريبية للسائقين الذين سيعملون عليها، ومهندسي الهيئة بالتنسيق مع الشركة المصنعة لضمان الاستخدام الجيد للأتوبيسات الجديدة التي وصلت نسبة التصنيع المحلي بها إلى حوالى 70%، مشدداً على ضرورة الارتقاء بالخدمات التي تقدمها هيئة النقل العام للمواطنين لمساهمتها في حركة نقل 1.5 مليون مواطن يومياً على مسار خطوطها.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة حرص المحافظة أن تكون تعاقداتها الجديدة لتطوير خطة هيئة النقل العام بأتوبيسات صديقة للبيئة لرفع كفاءة أسطول النقل العام وإضافة خطوط جديدة أو زيادة عدد الأتوبيسات على الخطوط ذات الضغط العالي الجماهيري بما يقلل زمن التقاطر.