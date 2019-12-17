شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد محور الشهيد مفتاح العشيبي وحديقة كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح الثلاثاء، حديقة كليوباترا لمتابعة أعمال التطوير بالحديقة، والتي من أبرزها إقامة حمام سباحة بمساحة ١٢،٥م ×٢٥ متر لتعليم وتدريب السباحة، موجهًا الشكر للعمال مع سرعة إنهاء الأعمال قبل ٣ أشهر، كذلك تفقد صالة الجيم ومتابعة وصول الأجهزة الرياضية، كذلك تفقد المسجد والملعب الخماسي وقاعة الأفراح، موجهًا بإنهاء الأعمال خاصة نظام السوق وشاشات العرض ومراجعة الكهرباء، وإزالة المخلفات ومراجعة أعمال الإنارة بمدخل قاعة الأفراح بشارع مدرسة وادي ماجد.

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وتفقد مبنى المول الملحق، موجهًا بالتسويق الجيد للإعلان عن تأجير الكافتيريا والمحلات وصالة الجيم والمول وغيرها.

رافق محافظ مطروح خلال الجولة كل من العميد ماجد البري، مدير الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، واللواء وليد المعداوي، رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، والعميد أحمد على، وكيل وزارة الإسكان، والعميد محمد الجد، مستشار الشؤون الاقتصادية، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، كما تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، محور طريق الشهيد مفتاح العشيبي، الرابط بين طريقي القصر عجيبة بطريق السلوم بطول ٣،٢ كم كمحور جديد للتنمية وتيسير الحركة المرورية خاصة مع التكدس والازدحام المروري خلال موسم الصيف بشواطئ عجيبة والغرام وكليوباترا.

ووجه محافظ مطروح بسرعة إنهاء أعمال الإنارة، واللوحات الإرشادية لتيسير وصول السيارات وتعريف المواطنين القادمين إلى المحافظة خاصة خلال موسم الصيف

حيث أوضح العميد ماجد البري، مدير الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، أنه سيتم تركيبها خلال شهر، مؤكدًا أن الطريق تم على أحدث المواصفات الفنية.