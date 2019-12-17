شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تشيد بتصميم المتحف الداخلي في منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن منتدى شباب العالم قدم تصميما متميزا للمتحف الداخلي الذي يعكس الحضارات السبع المكونة للشخصية المصرية.

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس على موقع «فيسبوك»: «قدم منتدى شباب العالم تصميما متميزا للمتحف الداخلي الذي يعكس الحضارات السبع المكونة للشخصية المصرية، والذي قمت بزيارته خلال فعاليات المنتدى، كما قمت بزيارة منطقة رواد الأعمال startup vein وقابلت عددا من الشباب؛ ممثلي بعض الشركات الناشئة من جنسيات مختلفة، والتي تعكس قدرة الشباب على الإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي السريع».

أضافت قرينة الرئيس: «الحق يقال، هذه الجولة أسعدتني كثيرا وشعرت خلالها أنني كنت أعبر ممر التواصل بين الماضي والمستقبل.. ما بين الحضارات السابقة والتكنولوجية القادمة».