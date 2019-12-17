شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد الخدمة المقدمة للمرضى بمستشفى الحياة بورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى الحياة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ضمن متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

كما تفقدت الوزيرة أقسام المستشفى المختلفة ومنها قسم الغسيل الكلوي، والاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة، وراجعت ملفات المرضي، موجهةً بتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.

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وأضاف خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزيرة حرصت على التحدث والاستماع للمرضي ومعرفة آرائهم وملاحظاتهم عن الخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بتذليل أي معوقات قد تؤثر على مستوى رضا المواطنين.

وشددت الوزيرة على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، فضلا عن مستوى النظافة بجميع أقسام المستشفى.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد عودتها مساء أمس الاثنين من جولة تفقدية بمحافظة الأقصر، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في مارس المقبل.