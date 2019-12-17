شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء السخنة يستقبل 200 سائح أجنبي على متن السفينة «CLio» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء العين السخنة، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفينة السياحية «CLio»، والتي ترفع علم مالطا، وعلى متنها 200 سائح من جنسيات مختلفة في رحلة اليوم الواحد.

وتشمل جولة الرحلة مناطق أثرية في القاهرة، ثم تعود إلى الميناء، مساء الثلاثاء، لتتوجه بعدها إلى الغردقة، وذلك في ضوء تعافي حركة السياحة وازدياد أعداد السائحين الوافدين عبر الموانئ المحلية.

وقدمت إدارة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كافة التسهيلات الخاصة بإجراءات نزول السائحين لعدم مكوثهم بالميناء لفترة طويلة، وتم السماح بدخول أتوبيسات النقل على الرصيف لتسهيل نقل السياح.