شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان غنائي في ذكرى فريد الأطرش على «إذاعة الأغاني» 26 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إذاعة الأغاني عن محتوى البرنامج اليومي، للخميس المقبل، 26 ديسمبر الجاري، والذي يضم مهرجان غنائي يحتوي على أجمل ما قدمه الموسيقار الراحل فريد الأطرش من أغنيات وألحان له ولغيره من نجوم الغناء، التي أثرى بها المكتبة الغنائية، وذلك بعد موافقة رئيس الإذاعة محمد نوار، على التصور الذي قدمه له شريف عباس، مدير عام إذاعة الأغاني لإحياء ذكرى الموسيقار.

يبدأ المهرجان الغنائي من السادسة صباحًا، وتذاع روائع الموسيقار التي قدمها في الأفلام الغنائية بمعدل أغنية لفريد الأطرش وأغنية لمطربة، ولن يشارك أي نجم من نجوم الغناء بصوته في يوم ذكراه تقديرًا لمكانته في قلوب عشاق غنائه.

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وفي الثانية عشرة ظهرًا، يذاع نصف ساعة مع نجمات شاركت فريد الأطرش في أغنيات دويتو، مثل شادية، ونور الهدى، وغيرهن من نجمات الغناء، وفي الرابعة عصرًا، نصف ساعة، مع ألحان الموسيقار لغيره من نجوم الغناء يا واحشنى، محرم فؤاد، أحبابنا يا عين، وردة، ما قدرش على كده، فهد بلان.

والموعد الثابت لفريد في الخامسة على موجات الأغاني تذاع رائعته الربيع بمقدمتها الموسيقية، وعزفه الفريد على العود ولم يسقط من ذاكرة الإذاعة رائعته أول همسة والتي تذاع كاملة قبل كوكب الشرق مباشرة في فترة السهرة.

ويتواصل غناء فريد الأطرش في الحفل الغنائي في الواحدة صباحًا وفترة سهراية من الثانية وحتى الخامسة صباحًا بأجمل قصائد فريد «عش أنت» وألحانه لوردة «كلمة عتاب» وعادل مأمون وغيرهم من نجوم الغناء.

يذكر أن المهرجان الغنائي أعدته لإذاعة الأغاني تحت شعار «يوم الوفاء والتقدير لموسيقار عظيم»، سهى طه.