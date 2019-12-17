شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم المؤتمر الثاني لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت مؤسسة «سيرو» لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع قصر ثقافة بنها، المؤتمر الثاني للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان «دور مؤسسسات المجتمع المدني في تمكين ذوي الاعاقة.. رؤية مصر 2030».

حضر المؤتمر اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، نائبا عن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور على عبدالنبي حنفي، مدير المؤسسة، وإجلال عامر، مدير الثقاقة بالقليوبية، وعدد من اصحاب النجاحات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وقال عبدالناصر معوض، أمين المؤتمر، إنه لاول مرة في تاريخ مصر يكون هناك مادة في الدستور تعطي الحق لذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص عام لهم، ما ساهم في تغيير النظرة إلى تلم الفئة التي يصل عددها إلى 11 مليون شخص، متمنيا ان يحدث اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تغييرا في هذا الملف.

اضاف «معوض» أن تأثير ذوي الاحتياجات الخاصة كبير في المجتمع، ويجب ان يعرفوا حقوقهم، وانهم مثل الاسوياء، ويؤمنوا بحقهم في كل شئ، فتلك الفئة «تنحت في الصخر»، مشيرا إلى ان هناك ابطال من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقلون عن النجم المصري محمد صلاح، وهم حاصلون على بطولات افريقية ودولية رغم قلة الامكانات.

فيما قالت ايمان معوض، سكرتير المؤتمر، إنه لا بد من دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاملتهم كمواطنيين اسوياء، فهي كفتاة حرمت من نعمة البصر، ووجدت عدة معوقات منها قلة الامكانيات التي تساعد فئتها على البحث العلمي، مطالبة المسؤلين بإنشاء كلية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته، قال عبدالرحمن عزام، اول طالب دمج بجامعة بنها، وامين عام المؤتمر، انه تعرض للتنمر في مراحل حياته الاولي، مطالبا بتدريس مادة الاخلاق في المدارس والجامعات، مع توقيع عقوبة على أي معلم يسئ لأصحاب القدرات الخاصة.