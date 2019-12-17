شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: صرف 70% من سلع ديسمبر التموينية لمستحقي الدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتهاء الوزارة من صرف نحو 70٪ من سلع شهر ديسمبر الجاري التموينية المدعمة للمواطنين بقيمه تقدر بـ 3.5 مليار جنيه شهريا، وذلك من خلال شركتي الجملة «العامة والمصرية»، حيث يتم الصرف لبقالي التموين ومنافذ التوزيع، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر الجارى، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات بـ50 جنيها للفرد المستحق للدعم.

وأضاف المصدر، لــ «المصري اليوم»، أن صرف الدعم للمستحقين يأتى في الوقت الذي تفحص فيه اللجنة المشكلة من وزارة التموين تظلمات أصحاب البطاقات المستبعدين من صرف السلع التموينية، وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية، ومن يثبت أحقيته للدعم يتم إعادته لمنظومة صرف السلع التموينية على الفور.

وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية، كما يوجد مخزون استراتيجي لمنتجات اللحوم وسلع السكر والزيت والأرز تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، كما يتم توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات شهريًا.

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وأوضح المصدر أن جميع السلع التموينية متوفرة، وتشمل السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من السلع التي تشمل 20 سلعة يختار المواطن ما يناسبه طبقًا للدعم المخصص له.

ولفت إلى الدكتور على المصيلحي وجه بتوفير السلع المدعمة للمواطنين وصرفها للبقالين والمنافذ التموينية لتوزيعها على المستفيدين، خاصة السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والمكرونة والجبن والمسلى، بجانب العديد من السلع الأخرى.

وأوضح أن لجنة المشتريات المركزية المباشرة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، ساهمت في توفير الاحتياجات للمستفيدين من الدعم، حيث تم تخفيض أسعار العديد من السلع الأساسية، وتوفير كميات ضخمة بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنحو 10%.

وأشاد المصدر بحرص الوزارة على توفير كل المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين سواء من خلال 1200 مجمع استهلاكي، و30 ألف بدال تمويني، و3000 فرع لمشروع جمعيتي، حتى يكون لدى المواطن الحرية الكاملة في الحصول على المنتجات، وفقا لرغبته واحتياجات أسرته بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقات.