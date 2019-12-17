شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: تكليف من رئيس الجمهورية بسرعة إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش مشاركته فى منتدى الشباب العالمى 2019 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير مدينة شرم الشيخ، وتحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة، حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وإستشارى محافظة جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلي أن هناك تكليفا بسرعة البدء فى تطوير خليج نعمة، وكذا تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل علي اعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس وإستشاري محافظة جنوب سيناء، مشروع تطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة شرم الشيخ، والذي يهدف إلي العمل علي جعل المدينة من أفضل 50 وجهة سياحية عالمية في العالم، وتنوع القاعدة الإقتصادية السياحية للمدينة، لتشمل سياحة شاطئية ومهرجانات ومؤتمرات، وتعزيز الصورة البصرية والذهنية للمدينة كوجهة سياحية عالمية.

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وأشار الدكتور ايمن عاشور إلي أن المنهجية العامة للعمل تستند علي مقومات مدينة شرم الشيخ التي تميزها عن غيرها من أهمية مكانية وعالمية وموقع متفرد، مؤكداً أن رؤية المشروع تتمثل في جعل مدينة شرم الشيخ مقصدا سياحيا بيئيا عالميا ومركزا دوليا للمؤتمرات والمعارض والمهرجانات، وذلك من خلال عدد من الركائز في مقدمتها تصميم محاور خضراء كمتنفس لسكان المدينة والزائرين واستغلال المناطق المهدرة كساحات ومناطق مفتوحة، وإقتراح الانشطة المختلفة في الساحات الرئيسية والفرعية، فضلاً عن استخدام عناصر ملائمة لطبيعة الموقع ومن مواد محلية، وتوفير بيئة آمنة لكافة المستخدمين من خلال الفصل الحركي بين كافة الأنشطة المختلفة، إلي جانب مراعاة التدرج الهرمي الوظيفي لشبكة المشاة علي مستوي المدينة وربطها بشبكة لمسارات الدراجات ومسارات التريض، واستخدام شبكة الري الحديثة والتحكم بها عن بعد، وتوفير بيئة نظيفة من خلال اقتراح طرق لجمع القمامة والمخلفات.

وتطرق العرض إلي الوضع الراهن لمدينة شرم الشيخ والمشروعات المقترحة وذلك إستناداً إلي تجارب ناجحة مماثلة ومن بينها تطوير كورنيش خليج نعمة، وكذا تطوير طريق الملك عبدلله، إلي جانب ما سبق فقد تم تسليط الضوء علي المسطحات الإستثمارية التي ستكون متاحة بالتطوير المقترح.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالمخطط المقترح، وطالب بالتواصل مع المستثمرين والمطورين المتخصصين فى تنفيذ المشروعات التى تضمنها المخطط، وسرعة اتخاذ إجراءات التنفيذ.