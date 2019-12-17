شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الشعرية سريعة التحضير تصيب الأطفال بالسمنة والسكر والضغط والقلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة، إن تناول الأطفال للأندومى كوجبة يقلل من تناولهم للأغذية المفيدة والتى يحتاجونها مثل الخضار، الفاكهة ومنتجات الألبان.
وأضاف المعهد القومى للتغذية بشأن ما ورد عن كون الشعرية سريعة التحضير تسبب ضمورالأعصاب بسبب مادة الصوديوم أحادى الجلوتامات والتى تستخدم لإضافة النكهة فى العديد من الأطعمة المصنعة، وهناك ما يسمى بالاستخدام الأمن لها و لا يوجد دراسات اثبتت انها تسبب ضمور الاعصاب فى الأطفال.
يشار إلى أن معهد التغذية القومى يقدم نظم التوعية بالنظام الصحى السليم للمواطنين مع القيام بحملات توعية لنشر التقافة التغذوية السليمة منعا للإصابة بالأمراض.
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