الرئيس السيسى يشارك شباب العالم فى ماراثون السلام بشرم الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شباب العالم في ماراثون السلام بشرم الشيخ.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، الثلاثاء، بالشباب المشاركين في ماراثون السلام بعد انتهائه امام أيقونة السلام بشرم الشيخ.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مع شباب العالم في فاعليات ماراثون السلام.

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كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، الثلاثاء، بالشباب المشاركين في ماراثون السلام بعد انتهائه امام أيقونة السلام بشرم الشيخ.