شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير مدينة شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
وكان رئيس الوزراء قد تابع فى إجتماع عقده أمس الأثنين إعداد موازنة العام المالي الجديد، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء ان هناك تكليفا من الرئيس بالاهتمام بالصحة والتعليم، ووضعهما علي أجندة الأولويات، مشيرا إلي أن وزارة المالية تتولي حاليا إعداد موازنة العام المالى الجديد، ويتم التنسيق حاليا لتنفيذ تكليفات الرئيس، مكلفا وزير التربية والتعليم بإعداد مبادرات لتحسين وتطوير العملية التعليمية، سيتم تبنيها خلال وضع الموازنة، منها علي سبيل المثال، تخفيض كثافات الفصول المدرسية، سواء بإنشاء فصول جديدة او التوسعات بالقائمة، هذا بخلاف ما يتم تخصيصه لهيئة الأبنية التعليمية في الموازنة.
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