وزير القوى العاملة للشباب:"مش هنسيبك إلا لما نخليك تشتغل وتبقى صاحب عمل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة ، أن المشروعات الصغيرة هى إحدى السبل التى تقود مصر لاقتصاد قوى، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى أمل مصر فى هذه المرحلة.

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال افتتاح أول ملتقى للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بمحافظة الإسماعيلية المقام بجامعة قناة السويس، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، لفتح الآفاق للشباب نحو ريادة الأعمال، أن دائما نجد شكاوى من الشباب من عدم وجود فرص عمل مناسبة واليوم نسعى لتغيير ثقافة شبابنا تجاه سوق العمل.

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وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة ستسعى خلال الفترة المقبلة لتعميم ملتقيات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بكافة محافظات الجمهورية ، مؤكدا:"مصر كبيرة بشبابها وشعبها وكلنا فى خدمة مصر وشبابها وبناتها وواجب علينا توفير كافة السبل لخدمتهم".

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه يجب على الشباب النظر لمستقبله، مؤكدا فى رسالته للشباب :" مش هنسيبك إلا لما نخليك تشتغل وتبقى صاحب عمل"، مطالبا بالاخلاص فى العمل ، قائلا:"لو كل واحد أخلص فى عمله لوجه الله ربنا هيكرمنا" .

وتابع وزير القوى العاملة، قائلا:"مطلوب مننا كلنا أن نكون فى مقدمة الصفوف بالعمل والإنتاج ونراعى مصلحة هذا الوطن ومحاربة الشائعات التى تحاك ضدنا"، لافتا إلى أن هناك أحد المؤشرات العالمية يقيس جودة الطرق كان ترتيب مصر فيه 118 واليوم ترتيبنا 24 وهو ما يعكس الإرادة فى النهوض بالوطن.

واختتم وزير القوى العاملة كلمته قائلا:" اتعلمت واتخرجت واشتغلت فى هذا الوطن فتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".