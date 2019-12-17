شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبى ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات، اليوم، إطلاق مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، والذى يهدف إلى نقل قصة نجاحها إلى العالم. وقال محمد بن راشد:" الإخوة والأخوات.. أطلقنا مشروعاً للهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات لنقل قصتنا للعالم بشكل جديد.. الجميع جزء من نجاحنا ونريد للجميع المشاركة فى اختيار أفضل تصميم يمثل قصتنا". Advertisements وأضاف:"أنتم من ستختارون الشعار المناسب الذى سيمثلنا للخمسين عاما القادمة عبر الموقع". ودعا محمد بن راشد الجمهور لاختيار الشعار المناسب الذى سيمثل دولة الإمارات خلال الخمسين عاما المقبلة ويهدف مشروع الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، نقل قصة نجاح الدولة إلى العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يطلق مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.