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شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسى تشيد بمنتدى شباب العالم: قدم تصميماً متميزاً للمتحف الداخلى والان مع تفاصيل الخبر
وكتبت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" قدم منتدى شباب العالم تصميما متميزا للمتحف الداخلى الذى يعكس الحضارات السبع المكونة للشخصية المصرية، والذى قمت بزيارته خلال فعاليات المنتدى، كما قمت بزيارة منطقة رواد الأعمال startup vein، وقابلت عددا من الشباب، ممثلى بعض الشركات الناشئة من جنسيات مختلفة، والتى تعكس قدرة الشباب على الإبداع، ومواكبة التطور التكنولوجى السريع".
وأضافت: "والحق يقال.. إن هذه الجولة أسعدتنى كثيرا، وشعرت خلالها أننى كنت أعبر ممر التواصل بين الماضى والمستقبل.. ما بين الحضارات السابقة والتكنولوجية القادمة".
قرينة الرئيس السيسى داخل المتحف
السيدة انتصار السيسى تستمع لشرح حول محتويات المتحف
السيدة انتصار فى جولة داخل المتحف
السيدة انتصار داخل المتحف الداخلى لمنتدى شباب العالم
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