شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1 ظهرا.. محافظ القاهرة: تذكرة أتوبيس الكهرباء 10 جنيهات والغاز بـ5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، إعلان محافظ القاهرة أن سعر تذكرة أتوبيس الكهرباء الذى تم تشغيله بدءا من اليوم بشوارع القاهرة، ستكون قيمتها 10 جنيهات.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

محافظ القاهرة: تذكرة أتوبيس الكهرباء 10 جنيهات والغاز بـ 5

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن سعر تذكرة أتوبيس الكهرباء الذى تم تشغيله بدءا من اليوم بشوارع القاهرة، ستكون قيمتها 10 جنيهات، مشيرا إلى أن الأتوبيس به مميزات كثيرة، بالإضافة إلى أنه مكيف.

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة ستظل مملوكة بشكل كامل للدولة كما سيتم تطويرها ومدها بالأجهزة الطبية من أجل توفير الخدمة الصحية للمواطنين.

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

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رصدت صحيفة "التليجراف" البريطانية استعدادات البريطانيين والشركات السياحية للعودة إلى شرم الشيخ بعد رفع حظر الطيران الذى كانت حكومة لندن قد فرضته منذ عام 2015.

الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم انتظار الحالات الحرجة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها أجرت 14 ألف جراحة عظام، ضمن مبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، لافتة إلى وجود ما يقرب من مليون شخص يعانون من خشونة المفاصل يحتاجون إلى التوعية الدائمة والعلاج المستمر، لحمايتهم من المضاعفات الخطرة الناتجة عن المرض .

وزير القوى العاملة للشباب:"مش هنسيبك إلا لما نخليك تشتغل وتبقى صاحب عمل"

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة ، أن المشروعات الصغيرة هى إحدى السبل التى تقود مصر لاقتصاد قوى، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى أمل مصر فى هذه المرحلة.

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

شارك النجم البرازيلي داني ألفيس مدافع ساو باولو، متابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بمجموعة جديدة من صور زيارته للأهرامات، مع زوجته الموديل خوانا سانز.