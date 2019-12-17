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شكرا لقرائتكم خبر عن دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر
كما نشر صورة له من داخل الفندق المواجه للأهرامات، معلقا:"أحب هذا المكان"، ونشرت "سانز" صوراً لها على حسابها وهى فى منطقة الأهرامات وأبوالهول.
وقال ألفيس فى تصريحات له تعليقاً على زيارته السياحية لمصر: هذه الزيارة من أفضل الزيارات بالمقارنة بباقى الزيارات، لأني دائماً مقتنع بأن تلك المنطقة تتمتع بطبيعة خاصة نظراً لما تحتويه من معالم تاريخية مميزة عن باقي المناطق في العالم، دائماً كنت أحلم بتلك الرحلة مع زوجتي وخططنا لها منذ فترة طويلة.
الأهرامات
دانى ألفيس فى الأهرامات
دانى ألفيس
زوجة دانى ألفيس
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