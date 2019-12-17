شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "طب هارفارد" يبدأ تدريب الأطباء المصريين ببرنامج الزمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان الدكتورة عن بدء تدريب الدفعة الأولى من الأطباء المُدربين المصريين ببرنامج الزمالة المصرية "T2T" على طرق وأساليب التدريس وكيفية وضع وتطوير المناهج ببرنامج الزمالة المصرية من خلال ورشة العمل الأولى، أمس، الاثنين، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى "المعهد القومى لتدريب الأطباء سابقًا" وذلك على أيدى وفد من كلية طب هارفارد، ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهني.

حضر التدريب الدكتور مجدى الصيرفى أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور عماد ساويرس رئيس اللجنة الفنية للتدريب بالزمالة المصرية.

وأوضح بيان أن التدريب يشمل 200 طبيب من الحاصلين على الزمالة المصرية والدكتوراه كدفعة أولى، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن ورشتى عمل بمصر بالإضافة إلى برنامج التعلم عن بُعد الذى يشمل محاضرات واختبارات على الإنترنت طبقا للنظام المتعارف عليه فى العالم الذى يهدف إلى سهولة الحصول على المعلومة والحرص على وقت الطبيب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور "أجاى سينج" نائب عميد الدراسات العليا بكلية طب هارفارد، أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات المُدرِبين على الدراسات الإكلينيكية من خلال تطبيق النظريات التعليمية والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس طوال فترة البرنامج لاكتساب أفضل الممارسات التعليمية للأطباء والمُدرِبين فى برنامج التدريب، مشيرًا إلى أن ذلك البرنامج سيساهم فى دعم احتياجات مصر ورفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية، وذلك بدعم القيادة السياسية ورؤية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كما أعرب عن سعادته وحماسه هو وفريق العمل بتقديم ذلك البرنامج لتدريب المدربين ببرنامج الزمالة المصرية من جميع محافظات مصر، والذى يساهم فى إحداث طفرة فى التعليم الطبى المهنى فى مصر.

وشمل اليوم الأول استعراض خطة برنامج التدريب ومنها تحديد وتطوير المناهج الدراسية التى سيتم تدريسها للأطباء ضمن برنامج الزمالة وتوصيلها بطرق وأساليب حديثة، كما تضمنت الورشة مشاركة فعالة للأطباء المُدرِبين من خلال مجموعات عمل تهدف إلى تدريبهم على طرق تحديد المشكلات التى تواجه المتدربين ووضع حلول لها.

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وأشار الدكتور مجدى الصيرفى إلى أهمية التعاون المثمر بين الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وكلية طب هارفارد الأمريكية التى تمثل أعلى مستوى تدريبى فى العالم، موضحًا أن برنامج تدريب المُدرِبين يتم على ثلاث مراحل، حيث تستمر ورشة العمل الأولى على مدار 4 أيام وتشمل تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وتصميم المناهج، بالإضافة إلى التدريب على أفضل ممارسات التدريس الإكلينيكية.

وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل محاضرات على الإنترنت من خلال منصة التعليم الإلكترونى الخاص بكلية طب هارفارد ، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل جميع المدربين، أمس، للسماح لهم بالدخول على المنصة ومتابعة عملية التعلم والتقييم طوال فترة البرنامج.

كما أوضح أن المرحلة الثالثة تشمل ورشة عمل تهدف إلى استخدام التكنولوجيا وأدوات التواصل من خلال تعلم أساليب التقييم والتدريس وفهم أهمية التكنولوجيا كوسيلة لتحسين نتائج التعلم، مضيفًا أنه بعد انتهاء البرنامج التدريبى سيتم اختيار عدد من الأطباء الأوائل للسفر للولايات المتحدة الأمريكية لحضور ورشة عمل أخرى بكلية طب هارفارد.

كما أشار إلى أن الطبيب المُدرِب يحصل على شهادة إتمام الدراسة بعد اجتيازه البرنامج التدريبى لتدريب المُدرِبين ويشمل ورشتى العمل والمحاضرات التفاعلية على الإنترنت.

يذكر أن وزارة الصحة شهدت توقيع مذكرة تفاهم فى شهر نوفمبر الماضي، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبى بكلية طب هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات، وذلك للمشاركة فى البرنامج التدريبى لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهني، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.