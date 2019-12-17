شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح وحدة تراخيص سيارات القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وحدة تراخيص سيارات القاهرة الجديدة للتيسير على قاطنى منطقة القاهرة الجديدة، وللتخفيف من الضغط على وحدة تراخيص مدينة الشروق التى كانت تتولى ترخيص السيارات للمقيمين بمنطقة القاهرة الجديدة.

وتضمنت الوحدة صالات استقبال للمواطنين وعدد كبير من شبابيك تلقى الخدمات، وتخصيص مكاتب استقبال لكبار السن وذوى الإعاقة وكذا نظام تقديم الخدمة عن طريق أرقام مسلسلة بأولوية الوصول والنداء الآلى على متلقى الخدمة، وتدخل تلك الوحدة ضمن وحدة الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء عمرو البيلى مدير المرور.

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يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها ولاقى ذلك استحسان المواطنين لما له بالغ الأثر فى سرعة إنهاء مصالحهم.