صور.. افتتاح وحدة تراخيص سيارات القاهرة الجديدة

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وتضمنت الوحدة صالات استقبال للمواطنين وعدد كبير من شبابيك تلقى الخدمات، وتخصيص مكاتب استقبال لكبار السن وذوى الإعاقة وكذا نظام تقديم الخدمة عن طريق أرقام مسلسلة بأولوية الوصول والنداء الآلى على متلقى الخدمة، وتدخل تلك الوحدة ضمن وحدة الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء عمرو البيلى مدير المرور.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها ولاقى ذلك استحسان المواطنين لما له بالغ الأثر فى سرعة إنهاء مصالحهم.
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