أخبار مصر

نقابة التمريض تبدأ تلقى طلبات الحجز بدبلومة مكافحة العدوى بالمستشفيات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض تبدأ تلقى طلبات الحجز بدبلومة مكافحة العدوى بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للتمريض، عن بدء الحجز بدبلومة مكافحة العدوى بالمستشفيات، مشيرة إلى أن مدة الدراسة 12 شهرا، بمعدل 180 ساعة، وتستهدف الحاصلين على بكالوريوس التمريض، والحاصلين على معهد 5 سنوات، ودبلوم ثلاث سنوات تمريض، والأطباء.

وأوضحت النقابة، أن الدبلومة تمنح الملتحقين بها عدة مميزات، منها: استخراج كارنيه أخصائى مكافحة عدوى للحاصلين على درجة البكالوريوس، استخراج كارنيه حاصل على دبلومة مهنية فنية للحاصلين على معهد فنى تمريض، خمس سنوات، وتمريض 3 سنوات بعد انتهاء الدبلومة، بالإضافة إلى توفير المادة العلمية ضمن تكلفة الدبلومة، المُقدرة بـ6 آلاف جنيه، وتسدد على 3 دفعات.

وأوضحت النقابة، أن الأوراق المطلوبة للدبلومة:" صورة الكارنية، صورة مؤهل دراسى، صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شخصية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة التمريض تبدأ تلقى طلبات الحجز بدبلومة مكافحة العدوى بالمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا