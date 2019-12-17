شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس شركة صرف القاهرة: استمرار حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، استمرار حالة الطوارئ بالشركة، طوال فترة التقلبات الجوية، تحسبا لسقوط أمطار على شوارع العاصمة، لافتا إلى أنه تم توزيع المعدات والشفاطات بمختلف شوارع القاهرة، منذ إعلان هيئة الأرصاد بسقوط أمطار، لافتا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين الشركة وهيئة الأرصاد للتعرف أول بأول على الطقس ومواعد سقوط الأمطار للدفع بسيارات الشفط.

وأضاف حسن، أنه لن يحدث أى تجمعات للمياه خلال سقوط الامطار أول أمس، ومعدات الشركة تعاملت على الفور مع كميات المياه التى سقطت، لافتا إلى أن كافة القيادات بالشركة متواجدة بمختلف الشوارع، فضلا عن أن هناك غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى وحلها ومتابعتها فى أى وقت.

وأوضح رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن هناك تنسيقا بين الشركة وغرف طوارئ المحافظة والمرور، وذلك لسرعة توجيه المعدات فى أى مكان يتم رصد تجمعات مياه به، مشيرا إلى أن الخط الساخن 175 يعمل على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى خاصة بتجمعات مياه أو خلافة.

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وكانت شوارع العاصمة قد شهدت سقوط أمطار خفيفة، أول أمس الأحد، ولم تحدث أى تجمعات فى المياه فى الأنفاق ومداخل ومطالع الكبارى.