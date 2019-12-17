شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 10 آلاف عداد مسبوق الدفع بالجيزة حتى نهاية ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف شركة مياه الجيزة، للانتهاء من تركيب نحو 10 آلاف عداد مسبوق الدفع حتى نهاية ديسمبر الجارى، فى مختلف أحياء المحافظة، تمهيدا لتعميمه العداد الكارت بمختلف مناطق المحافظة.

من جانبه، قال جمال الجوهرى، رئيس القطاع التجارى، بشركة مياه الجيزة، أن الشركة نجحت فى تركيب نحو 6 آلاف عداد مسبوق الدفع حتى الآن، ومن المستهدف الوصول بعدد العدادات مسبقة الدفع لنحو 10 آلاف عداد مسبق تم تركيبة على أرض الواقع بمختلف أحياء المحافظة.

وأوضح رئيس القطاع التجارى، أن نسبة التحصيل تخطت لـ90%، وتعد من أعلى الشركات فى نسبة التحصيل، حيث تخطت نسبة التحصيل شهريا 200 مليون جنيه، بدلا من 70 مليون جنيه، وهو ما ساهم فى رفع نسبة التحصيل بدرجة كبيرة.

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وأوضح أن لدى الشركة متأخرات تصل لـ2 مليار جنيه، سواء لدى الأهالى أو الجهات الحكومية التى تتبع المحافظة.

وحول جرائم سرقات المياه، أكد أن الشركة حصلت على الضبطية القضائية التى تمنح المحصلين سلطة تحويل المتقاعسين عن سداد فواتير المياه للنيابة، وتم تشكيل فرق متابعة لفحص العقارات التى تقوم بسرقة المياه، وتركيب عدادات مياه لها، مع توقيع غرامات سرقة المياه.

وكانت شركة مياه الجيزة، قد أكدت انه من المقرر الانتهاء من محطة جزية الدهب فى مارس المقبل، وتبلغ طاقتها الإجمالية 160 ألف م3 / يوم المرحلة الأولى 80 ألف م3 والمرحلة الثانية 80 ألف م3 ومن المقرر أن تضخ المحطة 80 ألف م3، لافتا إلي أن افتتاح المرحلة الأولي سيساهم فى تحسين الخدمة وحل مشكلة انقطاع المياه أو ضعفها بالعديد من المناطق داخل مدينة الجيزة.

وأوضحت أنه تم دخول الخدمة وتشغيل المرحلة الأولى من محطة مياه الحوامدية بطاقة 70 ألف م3 وتوسعات محطة مياه إطفيح بطاقة إضافية 70 ألف م3 وتوسعات محطة مياه إمبابة بطاقة إضافية 80 ألف م3 مما ساهم في حل مشكله ضعف المياه أو انقطاعها بالقطاع الجنوبي والشمالي بالجيزة.