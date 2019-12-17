شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الصحة يتفقد مستشفى "الحياة بورفؤاد" ضمن هيئة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن الوفد تفقدت أقسام المستشفي المختلفة ومنها قسم الغسيل الكلوي، والاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة، وراجع ملفات المرضي، موجها بتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.

وأضاف، أن الوفد حرص على التحدث والاستماع للمرضي ومعرفة آرائهم وملاحظاتهم عن الخدمة الطبية المقدمة، موجها بتذليل أي معوقات قد تؤثر على مستوى رضا المواطنين.

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وتابع البيان، أن الوفد شدد على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، فضلا عن مستوي النظافة بجميع أقسام المستشفي.

يذكر أن وفدا من وزارة الصحة والسكان يقوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، للإطمئنان على سير عمل منظومة التأمين الصحى الشامل