شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العا محافظ القاهرة، الأتوبيس الكهربائى الجديد، الذى تم تشغيله بأسطول هيئة النقل العام بالقاهرة.

وأجرى الوزير والمحافظ، وعدد من قيادات المحافظة، جولة بالأتوبيس داخل شوارع وسط البلد، لاختبار كفاءة الأتوبيس الجديد، واستمعا لشرح وافى عن مميزات الاتوبيس المكيف، ومدى قدرته على السير فترات كبيرة ورحلات طويلة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الاتوبيسات الجديدة تأتى ضمن تطوير اسطول هيئة النقل العام، والحفاظ على البيئة واستغلال تقدم مصر فى انتاج الكهرباء والغاز.

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رافق الوزير والمحافظ، اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وإبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة.

وكانت محافظة القاهرة، أعلنت تشغيلها أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء، حيث يتم تشغيله تجريبيا تمهيدا لتعميمه بخطوط الهيئة، وذلك ضمن خطة الدولة والمحافظة فى تطوير أسطول هيئة النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.

ودشنت المحافظة اليوم احتفالية ببدأ تشغيل الأتوبيس الجديد، بالإضافة لتشغيل 20 أتوبيسا جديدا يعمل بالغاز الطبيعى، كدفعة ثانية، حيث اصطفت الأتوبيسات الجديدة أمام مبنى ديوان محافظة القاهرة بميدان عابدين.