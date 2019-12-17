ضبط سائقين لسرقتهما سيارات في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط سائقين سرقوا سيارة بالمرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة من قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بشارع الصرف الصحي، دائرة قسم شرطة المرج، وتمكنوا من ضبط كلا من "أ. ص"، 45 سنة، سائق، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 173 لسنة 2007م النزهة "شيك"، والمقضي فيها بالحبس شهر، "أ.ف"، 32 سنة، سائق، حال استقلالهما سيارة ماركة سوزوكي فان موديل 2015م بيضاء اللون مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام 114902 ملاكي بني سويف، بالكشف الفني على اللوحات تبين أنها خاصة بسيارة أخرى ماركة سوزوكي فان موديل 2015م بيضاء اللون تابعة لوحدة مرور ببا / بني سويف، مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 7281 لسنة 2018م جنح قسم أول أكتوبر.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر/ جيزة، بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وقيامهما بتغيير لونها بقصد التصرف فيها بالبيع باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمها بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.