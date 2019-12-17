القبض على صاحب شركة يبيع مواد غذائية مجهولة المصدر في المرج -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على صاحب شركة تعبئة مواد غذائية مجهولة المصدر في المرج.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، بضبط "ي. إ. م"، 28 سنة مسئول عن شركة لتعبئة وتوزيع المواد الغذائية في المرج، لإدارته الشركة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة، بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد إعادة تعبئتها مستخدما ًعلامات تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل الشركة "15.120 ألف عبوة مواد غذائية (كورنو، اوستيكا، سوداني محمص، جينجر)، 2.850 طن سلع غذائية (روستيكا، كورنو، فول سوداني)،7 ماكينة تعبئه، كميه كبيرة من الكراتين الفارغة)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته اعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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