ضبط المتهمين بسرقة سيدة في شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

القى رجال مباحث القاهرة، القبض على المتهمين بسرقة سيدة، بمنطقة قسم شرطة شبرا.

كان الرائد معتز زايد، رئيس مباحث قسم شرطة شبرا، تبلغ من إحدى المواطنات بأنها حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم، فوجئت بقيام شخصان يستقلان مركبة "توك توك" قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي، هاتف محمول، نظارة شمسية.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للقبض على المتهمين.

ومن خلال البحث والتحري تم تحديد مرتكبي الواقعة وتمكن النقيبان محمد انتصار وإبراهيم حشيش، معاونا المباحث، من ضبطهما وتبين أنهما عاطلَين لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، مبلغ مالي، وبمواجهتهما أمام العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مركبة "التوك توك".

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد طلعت، مدير قطاع الشمال، والعميد محمد البقري، مأمور قسم شبرا، إلى النيابة العامة.