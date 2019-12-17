بينهم 5 أطفال.. أمن القاهرة ينجح في إنقاذ 7 محتجزين داخل عقار بباب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إنقاذ 7 أشخاص محتجزين بأحد العقارات، من بينهم خمسة أطفال، في منطقة باب الشعرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا بسقوط سلم عقار بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، ووجود محتجزين، فانتقلت القوات، وتبين أن العقار مكون من أرضى ودورين وسقوط السلم من الدور الأول للثاني وسقوط جزئي للسلم من الأرضي للأول.

كما تبين وجود 7 محتجزين من بينهم خمسة أطفال، فنزلت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة المحتجزين بحالة جيدة، وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم.

كما توجهوا بالشكر لقوات الشرطة القائمين على عملية الإنقاذ، تقديرًا لسرعة استجابتهم لنداء الاستغاثة.