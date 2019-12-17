ضبط المتهمين بسرقة طالب بالإكراه في الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على المتهمين بسرقة طالب في منطقة الأميرية.

أثناء قيام الرواد محمد عبد المنعم، وإسلام أبو الخير، وحامد محسن، ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاث بهم طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية وقرر بأنه عقب قيامه بإستيقاف مركبة "توك توك" يستقلها 3 أشخاص بمحل البلاغ لتوصيله للمنطقة سكنه، وعقب استقلاله صحبتهم فوجئ بقيام أحدهم بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" والاستيلاء منه على هاتفه المحمول وبتتبع خط سير هروب الجناة، أمكن ضبطهم حال استقلالهم مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنهم 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهم أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء خالد طلعت، مدير قطاع الشمال، والعميد هيثم فؤاد، مأمور قسم الأميرية، إلى النيابة العامة.