سقوط عصابة "كلينتون" لسرقة السيارات ببولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على "عاطل"، ومسجل خطر سرقة بالإكراه سابق اتهامه في 37 قضية، بمنطقة بولاق أبو العلا.

تمكن المقدم محمد الشموتي، رئيس مباحث قسم بولاق ابو العلا، والرائد محمد هاني، معاون المباحث، من ضبط "ا. م. ح" وشهرته " كلينتون "، 55 سنة، عاطل ومسجل خطر سرقة بالإكراه سابق اتهامه في 37 قضية، وبحوزته كارنية منسوب لجهة قضائية و"مطواة "، 5 هواتف محمولة ماركات مختلفة.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للكارنية ورخصة القيادة المضبوطان بحوزته بقصد النصب على المواطنين بأسلوب " انتحال الصفة "، وخشية ضبطه في الأحكام، كما تم بإرشاده ضبط السيارتان أرقام ( ج هـ 5176 سوداء اللون ـ مقيدة باسم أ م أ , ج ص ل 678 فضي اللون "ملكه")، وأقر بأن السيارتين المضبوطتين بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي والمتهم الهارب.

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وبتطوير مناقشة المتهم المضبوط، أمام العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع كلا ًمن "ا. م. م"، 55 سنة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة، و" ب ر"، 34 سنة، عاطل، عقب إيهام مالكيها برغبتهم في استئجارها، وقيامهم بالنصب على المواطنين وعرض السيارات عليهم للبيع والاستيلاء منهم على مبالغ مالية " كمقدم " وتسليمهم السيارات المستولى عليها "بدون مستندات ملكية ".

وتم بإرشاده ضبط المتهمان الثاني والثالث بمكان اختبائهما بشقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهم 106 آلاف جنيه، 900 دولار 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، بما أسفر عنه الضبط، وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها، وأقرا بأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائعهم واعترفوا بارتكابهم 7 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين والسيارات واتهموهم بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء خالد طلعت، مدير قطاع الشمال، والعميد محمد محجوب، مأمور قسم بولاق أبو العلا، إلى النيابة العامة.